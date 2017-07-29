Летняя школа для особенных детей и их родителей прошла под Ухтой

Впервые в течение двух недель июля в санатории "Крохаль" работала летняя школа "Маленький принц". Уникальная практика совместного развивающего отдыха детей с особенностями развития и их родителей даёт видимые результаты – юные участники школы стали лучше говорить, научились концентрировать внимание и коммуницировать со сверстниками.

На Крохале подвели итоги "экспериментальной смены". В "круглом столе" приняла участие председатель Всероссийского общества инвалидов в Коми Маргарита Колпащикова, поговорить об успехах и проблемах также собрались заместитель руководителя ухтинской администрации Марина Метелёва, ректор УГТУ Николай Цхадая, представители отрасли образования и сферы социального обслуживания населения.

"Сегодня последний день работы нашей школы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Это событие для нашего города, да и для республики уникальное, потому что участники школы сами по себе уникальны. В эти 14 дней нам удалось создать атмосферу любви, добра и взаимопонимания. Мы старались понять чужие проблемы и очень хотели помочь друг другу", - с этих слов начала свой рассказ Татьяна Безгодова.

Иппотерапия, водные процедуры, развивающие игры, лечебная гимнастика, занятия музыкой, уроки логопеда, встречи с психологом – всё это наполнило дни летней школы, а завершались они небольшими кукольными спектаклями. На простом примере родители рассказали, как менялись их дети: сначала действо детей практически не занимало, на третий раз ребята стали концентрировать на происходящем внимание, а в последние "прогоны" уже тянулись к куклам – родители играли для детей одну и ту же сказку.

"Решиться здесь работать было очень тяжело, потому что лежит на нас очень большая ответственность. Список детей, их диагнозы мы не видели, шли вслепую. Это накладывало на нас ещё большую ответственность. Но когда мы все встретились, поговорили, то выработали свою тактику. Нам было очень трудно, но вы были открыты, спасибо вам за это", - поблагодарила родителей педагог-психолог.

Через упорный труд детей и родителей маленькие победы привели к заметным улучшениям – все ребята научились петь, кто-то начал смотреть мультики, концентрируя внимание. Один малыш, дома страдающий от ежедневных приступов, за время лагеря испытал их лишь два раза.

Также высоко, как эти маленькие личные победы, родители оценивают общий эффект от общения друг с другом – как ребят, так и их родителей – для младших это шанс наладить коммуникацию с внешним миром, для старших – поделиться личным опытом. "Самое главное – не прятаться, не закрываться", – об этом говорили на Крохале.

"Хочу сказать, что меня очень порадовали папы. Обычно такие события происходят с мамами, а папы в сторонке. Обращаюсь к папам с огромной благодарностью, - сказала Маргарита Колпащикова и привела статистику, – сегодня в России каждый 68-й ребёнок рождается с аутизмом. Мы должны быть готовы их принять – их и всех детей с особенностями развития. Особые дети должны быть в социуме, вместе со всеми. Первая ласточка, как всегда, в Ухте. То, что дети были не на площадках семей и были не только днём, но и ночью тоже – это огромное счастье".

"Считаю, что "школа" - это очень удачное название, потому что всё, что здесь происходило в течении двух недель – это образовательный процесс. 8 незнакомых семей со своими "особыми" детьми очутись здесь и каждый учился, приобретал навыки", - сказала Марина Метелёва.