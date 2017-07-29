В Коми прошли открытые соревнования по спасательному многоборью на воде на кубок начальника "СПАС-Коми"

В Коми состоялись открытые соревнования по спасательному многоборью на воде на кубок начальника "СПАС-Коми", сообщает МЧС по региону.

Соревнования проходили на Нювчинском водохранилище два дня. Участвовали семь команд. Три команды представляли филиалы "СПАС-Коми" – это спасатели из Сыктывкара, Ухты и Прилузья.

Еще три команды представляли МЧС России: команды специализированной пожарно-спасательной части и 1 отряда ФПС по Коми, а также отряд сыктывкарского филиала СЗРПСО. Также в соревнованиях приняли участие спасатели муниципального казенного учреждения "Профессиональная аварийно-спасательная служба города Сыктывкар".

Цель соревнований - смотр профессиональной и физической подготовленности спасателей, привлечение их к регулярным занятиям физической подготовкой и повышению профмастерства, а также с целью привлечения населения к занятиям, направленным на подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи людям, попавшим в экстремальные условия на воде.

В первый день соревнований команды выполнили три задания: "Гребля на лодке с веслами", "Проныривание и спасение пострадавшего" и "Плавание вольным стилем".

Во второй день у спасателей были новые испытания - они бросали спасательный круг и спасательный "Конец Александрова" на дальность и точность, оказывали первую помощь пострадавшему на воде и осуществляли скоростное маневрирование на лодке с подвесным мотором.

По итогам двух соревновательных дней победителем V открытых соревнований по спасательному многоборью на воде на кубок начальника "СПАС-Коми" стала команда 1 отряда Федеральной противопожарной службы по Республике Коми. Второе место у представителей Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда. Третье место пожарных-спасателей Специализированной пожарно-спасательной части ФПС по Коми.