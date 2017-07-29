Центр информационных технологий Коми стал центром обслуживания пользователей портала госуслуг

ГАУ РК "Центр информационных технологий" занесен на федеральную карту Центров обслуживания пользователей портала госуслуг, действующих на территории страны, что позволит жителям и гостям столицы Коми в самом центре города в комфортных условиях зарегистрировать или подтвердить учетную запись для получения госуслуг в электронной форме.

Для получения госуслуг в электронной форме вход на портал gosuslugi.ru осуществляется через учетную запись. Чтобы ее получить, пользователям необходимо самостоятельно зарегистрироваться на портале, заполнив личные данные о себе, а затем – подтвердить учетную запись в одном из Центров обслуживания (наиболее распространенными на территории региона таковыми являются офисы "Мои документы" (МФЦ). Теперь в числе таких центров и ГАУ РК "Центр информационных технологий" (г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108а, 1 этаж, режим работы с 8:45 до 17:00 (пн-чт), с 8:45 до 15:45 (пт).

Выполнение этой функции станет еще одним приоритетным направлением в рамках стратегии развития ГАУ РК "ЦИТ", являющегося оператором регионального портала государственных и муниципальных услуг и оператором региональной системы межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми.

"В Центре обслуживания пользователей портала госуслуг, открытом в ГАУ РК "Центр информационных технологий", посетители смогут осуществлять полный перечень процедур: регистрацию учетной записи, подтверждение личности, или удаление аккаунта, а также – восстановление доступа к порталу", - отметила директор ГАУ РК "ЦИТ" Анастасия Голубых.

Напомним, на порталае gosuslugi.ru граждане (в том числе иностранные) и юридические лица могут заказывать госуслуги в удобной электронной форме. Преимущества такого способа взаимодействия с государством заключаются в том, что подать документы путем заполнения простой электронной формы можно в любое время суток с любого компьютера или иного устройства с выходом в интернет. Такой формат исключает необходимость тратить время на очереди в офисы госструктур и контакты с чиновниками. Кроме того, оплата госпошлины для некоторых государственных услуг посредством портала обходится с существенной скидкой.

Наличие подтвержденной учетной записи открывает доступ ко всем госуслугам: запись на прием к врачу, запись ребенка в детский сад, регистрация и расторжение брака, регистрация свидетельств о рождении, об усыновлении, о смерти. Помимо этого: получение и замена отечественного и заграничного паспортов, регистрация юрлица, оплата штрафов ГИБДД, задолженностей по налогам и исполнительным производства, проверка состояния личного пенсионного счета. А также: получение охотничьего билета, регистрация по месту жительства и снятие таковой и пр.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.