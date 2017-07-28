Минобрнауки Коми проводит служебное расследование по инциденту в Пажге

28 июля 2017 года, 18:40 | Сыктывдинский
фото из архива ИА "Комиинформ"

Заместитель председателя правительства - министр образования, науки и молодежной политики Наталья Михальченкова потребовала провести комплексную проверку по инциденту в Пажгинской школе-интернате, где воспитанники получили ожоги. Сейчас проводится служебное расследование.

"Приказ об организации проверки, изданный в день получения информации и направления оперативной группы с участием комиссии по делам несовершеннолетних и прокуратуры, содержит требование о всесторонней проверке фактов, системы организации досуга воспитанников и обеспечения безопасности", - сообщили в ведомстве.

Между тем, историю в Пажге взял на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил центральному аппарату ведомства изучить материалы организованной следственными органами СКР по Республике Коми проверки по размещенной в СМИ публикации о получении воспитанниками Пажгинской школы-интерната ожогов при уборке борщевика.

Как сообщает пресс-служба СК РФ, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц Пажгинской школы-интерната, допустивших вред здоровью детей. На данный момент следователями уже опрошены воспитанники и медицинский персонал школы-интерната, проведены судебно-медицинские экспертизы на предмет наличия у детей телесных повреждений, изучается документация о проведении подросткам необходимого инструктажа сотрудниками учебного заведения.

Илья Баканов
  Ключевые слова: расследование, дети, безопасность
  Рубрика: Происшествия
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