Инфекционисты Коми: "Лучшая профилактика гепатита – здоровый образ жизни и соблюдение гигиены"

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Данные о состоянии заболеваемости в Коми, а также о том, как распознать и лечить различные виды гепатитов, предоставили врачи Республиканской инфекционной больницы.

По статистическим данным Управления Роспотребнадзора по Коми за 2016 год заболеваемость острым вирусным гепатитом В регистрировалась в единичных случаях в связи с проведением вакцинации среди взрослого и детского населения. Всего зарегистрировано 8 случаев заболевания в республике. Показатель заболеваемости острым вирусным С снизился на 24,1% в сравнении с 2015 годом, всего – 22 случая за 2016 год. Количество заболевших острым вирусным гепатитом А за 2016 год составило 36 человек, отмечается постепенное снижение заболеваемости с 2014 года. В 2014 году зарегистрировано 545 заболевших острым вирусным гепатитом А, в этом году отмечалась вспышечная ситуация по данной инфекции. Однако, сохраняется высоким уровень заболеваемости хроническим вирусным гепатитом С - 243 случая за 2016 год, количество носителей возбудителя вирусного гепатита В, отмеченных за год, - 191.

Что нужно знать об остром вирусном гепатите А, который доминирует в структуре острых вирусных гепатитов в нашей республике? Надо сказать, что вирусный гепатит А - это типичная кишечная инфекция, которая попадает в организм человека с загрязнённой фекалиями водой, термически необработанной пищей, через грязные руки и различные предметы обихода.

Начало болезни обычно острое: отмечается повышение температуры тела до 38-39 градусов, симптомы интоксикации в виде головной боли, слабости, разбитости, ломоты в суставах, мышцах и диспепсический синдром, включающий в себя снижение аппетита, тошноту, отрыжку, рвоту, тяжесть в эпигастрии и правом подреберье. Могут присутствовать и воспаления слизистой верхних дыхательных путей, что нередко приводит к ошибочной диагностике ОРЗ. В конце преджелтушного периода, который длится от 3-7 дней, моча становится тёмно-жёлтой, а кал - осветлённым, однако эти важные для диагностики симптомы могут больные зачастую не замечают.

Через 3-5 дней от начала болезни температура тела обычно нормализуется, но отмечается желтушность склер (белков глаз), затем кожи, что знаменует начало желтушного периода.

С появлением желтухи самочувствие больных довольно быстро начинает улучшаться, нормализуется температура тела, но дольше всех сохраняются слабость и снижение аппетита. Продолжительность желтушного периода составляет около 2 недель. Надо заметить, что все больные с вирусным гепатитом А подлежат госпитализации в инфекционный стационар.

Как не допустить заражения данной инфекцией? Существуют специфические и неспецифические меры профилактики гепатита А. Специфическую профилактику осуществляют отечественными и зарубежными вакцинами, но в национальный календарь прививок вакцинация против гепатита А включена только по эпидемическим показаниям. Неспецифические меры профилактики направлены на обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и продуктами питания, соблюдение личной гигиены рук.

Что нужно знать о гепатите С, который доминирует в структуре хронических вирусных гепатитов? Прежде всего надо отметить, что передача этой инфекции возможна несколькими путями. Один из них – искусственный, он происходит при переливании инфицированной крови или её препаратов, любых медицинских и немедицинских манипуляциях инструментами, содержащими кровь больного вирусным гепатитом С. Естественные пути передачи инфекции – это внутривенное ведение наркотических средств, данный путь передачи достаточно распространён и составляет 70-85%, половой путь, инфицирование новорожденного ребёнка больной матерью во время беременности и родов. Особенностью клиники данного гепатита является то, что большинство пациентов не демонстрируют каких-либо симптомов заболевания, то есть инфекция протекает бессимптомно. У 30 % больных гепатит С может протекать в лёгкой форме, поэтому его сложно своевременно диагностировать. В клинической картине преобладают жалобы на слабость, быструю утомляемость, часто возникают диспепсические расстройства в виде снижения аппетита, дискомфорта в правом подреберье, тошноты, рвоты. Коварство вирусного гепатита С связано с тем, что в 80% случаев после перенесённой острой формы гепатита С происходит формирование хронического гепатита, который выступает наиболее распространённой патологией среди хронических вирусных поражений печени.

Специфической профилактики вирусного гепатита С нет - вакцинация против данной инфекции не проводится. Неспецифическая профилактика в условиях медицинских организаций включает в себя меры, которые проводят учреждения, чтобы не допустить распространение инфекции. Лучшей профилактикой гепатита С является ведение здорового образа жизни, борьба с наркоманией, знание и распространение информации о путях передачи инфекции.

При первых симптомах гепатитов или в случае настороженности по поводу заболевания нужно незамедлительно обратиться к врачу.