Сергей Гапликов поручил принять меры по ликвидации последствий ливневого паводка в Прилузье
Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил принять меры по ликвидации последствий ливневого паводка в Прилузье.
Для решения этой задачи в Прилузский район направлен председатель республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев. Руководитель комитета на месте оценит ситуацию для принятия мер по обеспечению безопасности населения и обеспечению продуктами и предметами первой необходимости.
Напомним, прошедшие вчера, 27 июля, сильные проливные дожди в Вологодской и Кировской областях принесли волну ливневого паводка, затронувшую южные районы Прилузья. В связи с резким повышением уровня воды в реке Луза ограничена возможность проезда автотранспорта через понтонные мосты.
Отрезанными от транспортного сообщения оказались деревня Оньмесь и посёлок Велдорья сельского поселения Ношуль, а также село Черныш сельского поселения Черныш.
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