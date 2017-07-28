Сергей Гапликов поручил принять меры по ликвидации последствий ливневого паводка в Прилузье

28 июля 2017 года, 15:05 | Прилузский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поручил принять меры по ликвидации последствий ливневого паводка в Прилузье.

Для решения этой задачи в Прилузский район направлен председатель республиканского Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев. Руководитель комитета на месте оценит ситуацию для принятия мер по обеспечению безопасности населения и обеспечению продуктами и предметами первой необходимости.

Напомним, прошедшие вчера, 27 июля, сильные проливные дожди в Вологодской и Кировской областях принесли волну ливневого паводка, затронувшую южные районы Прилузья. В связи с резким повышением уровня воды в реке Луза ограничена возможность проезда автотранспорта через понтонные мосты.

Отрезанными от транспортного сообщения оказались деревня Оньмесь и посёлок Велдорья сельского поселения Ношуль, а также село Черныш сельского поселения Черныш.

Комиинформ
  Ключевые слова: Паводок
  Рубрика: Экология
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