В связи с сухой и теплой погодой в лесах Усинского и Интинского районов сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность

28 июля 2017 года, 12:45 | Усинск, Инта
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В связи с сухой и теплой погодой в лесах Усинского и Интинского районов по 30 июля сохранится чрезвычайно высокая пожароопасность (V класса).

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:

В целях обеспечения пожарной безопасности рекомендуем ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в лесные массивы транспортных средств.

Не допускать палы сухой растительности и сжигания мусора в условиях противопожарного режима, действующего не территории республики.

В случае обнаружения начинающегося пожара - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его собственными силами и сообщите о возгорании в службу спасения.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99.

Комиинформ
  Ключевые слова: Пожары, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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