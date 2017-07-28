В столице Коми полностью выгорел подъезд деревянного жилого дома

28 июля 2017 года, 11:10 | Сыктывкар
Фото МЧС

В столице Коми полностью выгорел подъезд многоквартирного жилого дома по улице Рабочий переулок. Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по региону.

Пожар произошел поздно ночью. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 1:42. Пожарные подразделения прибыли на место через восемь минут.

К этому времени деревянное строение уже полыхало. Огонь вырывался из окон.

Возгорание началось с первого этажа третьего подъезда, который впоследствии выгорел. Остальные квартиры повреждены огнем. Общая площадь повреждения составила 180 "квадратов".

В тушении принимали участие 10 единиц техники и 32 человек личного состава пожарной охраны. Борьба с огнем закончилась после 6 утра.

Погибших и пострадавших нет. Люди успели выбраться из здания самостоятельно.

Причины возгорания сейчас выясняют органы дознания.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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