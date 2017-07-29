В районном доме культуры Княжпогостского района идет сборка и установка новых кресел.

Как сообщает администрация района, установка новых кресел началась сразу после того, как в зрительном зале дома культуры был отремонтирован пол. В ходе ремонтных работ пол был полностью перебран, а сверху застелен линолеумом, который соответствует всем нормам пожарной безопасности.

Новые кресла в количестве 290 штук поступили в РДК в июне текущего года. Они были приобретены в рамках проекта партии "Единая Россия" "Местный дом культуры", который направлен на развитие и обновление материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек.

На реализацию проекта для Княжпогостского РДК было выделено порядка 2 миллионов рублей из федерального и местного бюджетов. Кроме приобретения кресел, эти средства также были направлены на покупку нового сценического занавеса, который уже поставлен в РДК.