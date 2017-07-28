По факту незаконной рубки леса на территории Печоро-Илычского заповедника возбуждено уголовное дело

Печорская природоохранная межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки соблюдения законодательства об охране и использовании животного мира в деятельности ФГБУ "Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник" выявила факт незаконной рубки леса рядом с территорией лосефермы.

Под топор черных лесорубов попало 78 берез и елей в квартале 51 выделе 31 Якшинского участкового лесничества госучреждения "Комсомольское лесничество". Объем незаконно срубленной древесины превысил 16 кубических метров.

По результатам проверки Печорская природоохранная прокуратура в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направила материалы проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц. ОМВД России по Троицко-Печорскому району, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, совершенная группой лиц).