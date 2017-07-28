Следующая неделя станет "испытательной" сразу для двух тепломагистралей Сыктывкара

В Сыктывкаре 31 июля на магистральных теплосетях №№ 2 и 3 стартуют испытания на тепловые и гидравлические потери.

По Правилам технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ, их необходимо проводить каждые пять лет. Испытания позволяют оценить состояние изоляции и фактическую пропускную способность трубопроводов, при необходимости устранить потери давления и тепла, возникающие при транспортировке теплоносителя.

Результаты, полученные в ходе тестирования, будут представлены в Минэнерго РФ для утверждения нормативных значений тепловых и гидравлических потерь на следующий 5-летний период.

На время испытаний, с 31 июля по 5 августа, подача горячей воды потребителям будет прекращена. Отключение затронет микрорайоны Орбита, Давпон, ул. Морозова, Станционную, ряд других районов города. В Орбите сразу по завершении испытаний на потери начнутся плановые опрессовки, поэтому горячее водоснабжение возобновится позже, 10 августа.

Полный перечень домов, подпадающих под отключение, размещен на сайте Коми филиала "Т Плюс" по ссылке: http://www.tplusgroup.ru/org/komi/clients/grafik-otkljuchenija-gorjachei-vody/ Жилищные организации своевременно проинформированы о предстоящем отключении, график работ согласован с администрацией МО ГО "Сыктывкар".

***Филиал "Коми" – обособленное подразделение Группы "Т Плюс". Основной вид деятельности – производство и поставка тепловой и электрической энергии. Производственные объекты филиала расположены в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Инте. Также в оперативном управлении филиала находится ООО "Воркутинские ТЭЦ". Установленная электрическая мощность – 395 МВт, установленная тепловая мощность – 1804,8 Гкал/ч. Протяженность теплосетей – 569,8 км в двухтрубном исчислении.

***Группа "Т Плюс" (до июня 2015 года — "КЭС Холдинг") — крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. "Т Плюс" обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Клиентами компании являются более 14 млн физических лиц и более 160 тысяч.