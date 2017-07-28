Храм в усть-вымском селе Семуково нуждается в стройматериалах для окончания ремонта

28 июля 2017 года, 9:00 | Усть-Вымский

Настоятель храма святителя Николая Чудотворца в старинном селе Семуково Усть-Вымского района игумен Серафим объявил сбор пожертвований в виде стройматериалов и денежных средств для завершения ремонта, длившегося более четверти века.

Как сообщил "Комиинформу" отец Серафим (Лапиев), храм является основным для территории Коквицкой горы со всеми ее деревнями, насчитывающими чуть более тысячи жителей.

Первая церковь в Семуково в честь одного из самых почитаемых на Руси угодников Божиих архиепископа Мир Ликийских Николая Чудотворца была построена в 1875 году. Она была деревянной и сгорела при пожаре 1888 года.

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В 1900 году прихожане возвели на том же месте каменную церковь в одной связи с колокольней и крышей. Престол во имя святителя Николая был освящен спустя год. При храме открылась церковно-приходская школа, в которой училось 40 детей (в тот период Николаевский приход состоял из 111 дворов).

В годы политических репрессий и гонений на православную церковь колокольня и крыша храма были разрушены, а само здание переоборудовано в клуб.

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Настоятеля – отца Всеволода (Потемкинского), служившего в храме с 1903 года, после революции выгнали из дома, запретив проводить службы и звонить в колокола. Его арестовывали в 1928 году, затем в 1934-м и еще спустя два года. В последний раз – в августе 1937-го – под видом вызова в другую деревню. А 19 сентября того же года батюшку расстреляли в сыктывкарском местечке Верхний Чов.

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Решением Священного Синода от 2001 года он включен в Собор новомучеников и исповедников Российских.

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Восстановление храма (в кирпичном исполнении) началось с 1978 года, а основательный ремонт – конца 1990-х, когда настоятелем прибыл отец Тит (Бушенев). Купол, снятый в эпоху большевизма, был уничтожен. Новый засиял на крыше храма при отце Симеоне (Кобылинском).

Минувшей осенью миссию настоятеля подхватил игумен Серафим (Лапиев). На его период службы пришлось завершение ремонтных работ. Как он рассказал "Комиинформу", сейчас ведется внутренняя отделка.

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"Освещение храма архиепископом Питиримом назначено на 30 сентября. Он сам проведет первую службу с крестным ходом. Поскольку времени остается мало, мы остро нуждаемся в стройматериалах (гипс, водоэмульсионка и т.п.) для шпаклевки и побелки, либо – в денежных средствах, на которые приобретем смеси, краску и прочее", - отметил собеседник агентства.

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Он также приглашает волонтеров – всех желающих оказать посильную помощь в виде физического труда. Помощники нужны для того, чтобы выкопать дренажную канаву, вывезти строительный мусор, подключиться к малярно-штукатурным процедурам, которые сейчас выполняют рабочие.

К концу сентября в храм будет возвращен трехярусный иконостас. Помимо старинных икон он пополнится уже заказанными новыми.

"Пока в храме останется печное отопление. В планах на будущий год – приобретение котла, который будет топиться на дровах или пеллетах. С установкой и монтажом покупка обойдется в 700 тысяч рублей. Эту сумму нам также предстоит собрать всем миром", - уточнил отец Серафим.

Предстоящую зиму службы и исповеди, а также православные таинства будут проводиться в домашней церкви одного из жилых домов в деревне.

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Дарья Шучалина
  Ключевые слова: религия
  Рубрика: Общество
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