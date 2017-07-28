В выходные дни дождей в Коми станет меньше

28 июля 2017 года, 6:40 |
Фото Антона Пархачева

В выходные дни дождей станет меньше и пройдут в отдельных районах, сообщает ЦГМС Коми.

В субботу в основном в восточных, днем в воскресенье, наоборот, в западных — в зоне влияния нового циклона.

Температура воздуха в дневные часы составит 24...27С, в субботу на юго-западе, в воскресенье на всем юге возможно повысится до 29С.

В Сыктывкаре в субботу кратковременный дождь при температуре воздуха 24...26С, в воскресенье - 27...29С, кратковременный дождь, гроза и ветер

Комиинформ
  Ключевые слова: ЦГМС, Погода, лето
  Рубрика: Погода
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