В выходные дни дождей в Коми станет меньше

В выходные дни дождей станет меньше и пройдут в отдельных районах, сообщает ЦГМС Коми.

В субботу в основном в восточных, днем в воскресенье, наоборот, в западных — в зоне влияния нового циклона.

Температура воздуха в дневные часы составит 24...27С, в субботу на юго-западе, в воскресенье на всем юге возможно повысится до 29С.

В Сыктывкаре в субботу кратковременный дождь при температуре воздуха 24...26С, в воскресенье - 27...29С, кратковременный дождь, гроза и ветер