Сортоиспытатели продемонстрировали аграриям Коми делянки с картофелем и кукурузой

На республиканском совещании "День поля" сотрудники Научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Коми поделились с аграриями научными разработками, которые нашли практическое применение в сельском хозяйстве и позволили в разы улучшить урожайность сельскохозяйственных культур. Также аграрии узнали, насколько эффективно применение органических препаратов при выращивании кормов.

"Это традиционное и очень важное для сельскохозяйственных производителей мероприятие. Нужно быть в курсе всех последних разработок в области растениеводства, уметь их правильно применять на практике, внедрять научные достижения в производство, получать качественные корма. От этого напрямую зависит успех молочного животноводства. Именно этому направлению в последнее время уделяется особое внимание не только в республике, но и на уровне всей России. Увеличить производство молока мы сможем только тогда, когда научимся заготавливать корма нужного качества и в достаточных объемах", - обратился к коллегам Анатолий Князев.

На данный момент хозяйства заготовили в два раза меньше кормов, чем в аналогичный период прошлого года. По мнению Заместителя Председателя Правительства, причина не только в неблагоприятной погоде, но и в организации труда. По словам Анатолия Князева, необходимо особое внимание уделить мелиоративным мероприятиям. В этом дождливом году аграрии еще раз убедились в том, что нельзя игнорировать работу с землей. Уже сейчас, в период кормозаготовки необходимо готовить поля под урожай следующего года.

На сортоиспытательных участках ученые продемонстрировали аграриям, как обработка клубней картофеля органическими препаратами и прогревание специальным светом позволяет ускорить процесс созревания картофеля и увеличить урожаи. Технология недорогая и доступна по цене не только сельскохозяйсвтенным организациям, но и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

Еще одна технология – посадка картофеля с использованием минеральных удобрений в жидком виде. Благодаря специальному устройству, которое монтируется на картофелесажалку, растворенные в воде удобрения поступают сразу в клубень, локально. Это позволяет сэкономить на удобрениях и увеличить эффективность производства картофеля более, чем на 40 процентов.

Особый интерес у участников совещания вызвали посадки кукурузы. В прошлом году погода была благоприятная, средняя температура – выше нормы, и опытные участки дали урожай до 77 тонны с гектара. В этом году ситуация прямо противоположная, средние значения температур в первую половину лета были ниже нормы, и ученым интересно проследить, как поведет себя культура в данных условиях.

"Наука не стоит на месте. Совершенствуются технологии, выводятся новые, устойчивые к неблагоприятной погоде сорта, поэтому выращивать кукурузу на севере – вполне реально. Даже если в этом году получится собрать 20 тонн с гектара, это уже хороший результат. Это в два раза больше, чем среднестатистический урожай многолетних трав. Сейчас погода налаживается, и культура быстро пойдет в рост. В кукурузе содержится много витаминов, это сочный молокогонный корм, который позволяет в разы увеличить молочную продуктивность коров. Во всем цивилизованном мире высокоудойных коров кормят одной кукурузой, используя в рационе монокорм. Отчасти мы будем применять эту практику в южных районах республики", - прокомментировал Анатолий Князев.

Также в качестве эксперимента в этом году небольшие объемы кукурузы посадили ООО "Южное" в Прилузском районе и ООО Племхоз "Изваильский – 97" в Ухте.