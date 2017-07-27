Год добрых дел: сыктывкарский хоккейный клуб "Строитель" приступил к реализации социального проекта

В рамках Года добрых дел, инициатором которого выступил глава Республики Сергей Гапликов, а также отраслевого проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми, который инициировал министр Николай Бережной, сыктывкарский хоккейный клуб "Строитель" объявил о старте социального проекта. Он называется "70 добрых дел ХК "Строитель" .

Как пояснил директор ХК "Строитель" Константин Агафонов, проект приурочен к 70-летнему юбилею клуба.

"Предполагается, что в реализацию проекта будут вовлечены команды "Строитель" (Суперлига) и "Строитель-2" (Высшая лига), тренеры и воспитанники отделения хоккея с мячом ГБУ Республики Коми СШОР №1, болельщики и все поклонники русского хоккея, - рассказал Константин Агафонов. - Идеей проекта мы с главным тренером команды Павлом Францем поделились с главой Сыктывкара — руководителем администрации Валерием Козловым, отметив, что наш клуб - социально ориентирован и настроен на то, чтобы оказать посильную помощь городу. Это могут быть работы по благоустройству территорий, обустройство детских площадок, благотворительные акции, шефство над учреждениями и пр..Валерий Козлов нас поддержал. Начать реализацию проекта "70 добрых дел ХК "Строитель" было решено с оказания помощи муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 88 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара", которое находится в микрорайоне "Строитель", что, на наш взгляд, весьма символично".

Сегодня, 27 июля, команда "Строитель" выехала на объект, где хоккеистов ждала настоящая мужская работа: им нужно было вырыть почти стометровую траншею, заложить песочную "подушку" для предстоящей заливки бетонной смеси и разместить по длине траншеи тяжелые (массой под 50 килограмм каждая) бордюрные плиты.

Необходимый инвентарь (лопаты, ломы, топор, который пригодился для обрубания корней деревьев, оказавшихся на пути прокладки траншеи) спортсменам выдали работники детского сада. Достался топор новичку клуба Максиму Немцеву, который без устали передвигался с участка на участок, помогая коллегам по команде.

"В коллективе учреждения, в основном, женщины. Для проведения работ по укладке бордюра, наверное, пришлось бы нанимать мужскую бригаду. Мы очень благодарны хоккейному клубу "Строитель" за оказанную учреждению безвозмездную помощь. В практике нашего детского сада - это первый такой пример, - призналась директор детского сада № 88 Сыктывкара Евгения Соляник. - Немаловажно, что малыши увидели настоящих спортсменов, стремящихся не только к покорению высот и достижению высоких результатов, но и отзывчивых, трудолюбивых людей, которые между тренировками нашли время и сделали доброе дело".

По окончании работы игроки "Строителя" пообщались с малышами и вручили им сладкие подарки.

Валерий Козлов позитивно оценил опыт содействия общественности социальным учреждениям и выразил надежду, что проведение социально значимых акций станет доброй традицией хоккейного клуба.