Обновленное издание книги "Археология от А до Я" станет подарком школьным библиотекам к Дню Республики Коми

27 июля 2017 года, 17:20 |

В преддверии 96-й годовщины образования Коми республиканское Управление по охране объектов культурного наследия подготовило и выпустило дополненное издание книги "Археология от А до Я" Клима Королева.

Впервые книга была издана в Коми книжном издательстве в 2001 году. По словам автора, этой книгой он "хотел ответить на вопросы о прошлом своего края, о времени его заселения, о его истории". В коротких статьях книги рассказывается о том, как археологи ищут и находят древние памятники, почему одни памятники называются стоянками, а другие – городищами, что такое древний могильник и многом другом.

"С момента издания книга сразу была востребована в школах республики, особенно учителями истории и краеведения. Но за 15 лет экземпляры пришли в неудовлетворительное состояние, а потребность в такой литературе осталась", – прокомментировала начальник Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия Марина Андреева.

Внести отдельные коррективы в издание согласилась главный научный сотрудник Коми научного центра УрО РАН Института языка, литературы и истории, доктор исторических наук, доцент Элеонора Савельева. Обновлены фотоматериалы книги, выбрана прочная обложка.

Средства для издания были выделены за счет Государственной Программы "Развитие культуры и туризма в Республике Коми". Презентация и торжественная передача книги в качестве подарка к Дню Республики Коми в школьные библиотеки состоится на республиканском совещании руководителей образовательных учреждений в августе.

***Клим Степанович Королев – кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии в области науки, заслуженный работник Республики Коми. Автор более 200 научных работ, в том числе 15 монографий, один из составителей археологической карты Коми края. Область научных интересов К. С. Королева – этногенез и этническая история, материальная и духовная культура предков коми-зырян, их взаимоотношения с русскими и другими соседними районами.

Комиинформ
  Ключевые слова: книга
  Рубрика: Культура
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