В Усть-Куломском районе в ДТП погиб человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла сегодня, 27 июля, около 05:30.

На 69 км автодороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино водитель автомашины ВАЗ 217130 1991 г.р. не справился с управлением, врезался в металлическое барьерное ограждение, а затем опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП погиб один человек - пассажир авто. Его личность сейчас устанавливается.

Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В течение года за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности один раз. Водительский стаж - с 2102 года.