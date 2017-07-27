В Усть-Куломском районе в ДТП погиб человек

27 июля 2017 года, 13:50 | Усть-Куломский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Усть-Куломском районе в ДТП погиб человек.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, авария произошла сегодня, 27 июля, около 05:30.

На 69 км автодороги Усть-Кулом-Усть-Нем-Мыелдино водитель автомашины ВАЗ 217130 1991 г.р. не справился с управлением, врезался в металлическое барьерное ограждение, а затем опрокинулся на проезжую часть.

В результате ДТП погиб один человек - пассажир авто. Его личность сейчас устанавливается.

Водитель в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

В течение года за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности один раз. Водительский стаж - с 2102 года.

Комиинформ
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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