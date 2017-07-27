Жильцы домов смогут влиять на выбор объектов для благоустройства дворов через ГИС ЖКХ

Жильцы домов смогут выбирать объекты благоустройства для включения в программы на 2018–2022 годы в рамках нацпроекта "Формирование комфортной городской среды" через ГИС ЖКХ а органы прокуратуры там же обретут возможность контролировать ход работ.

По информации Минсвязи РФ, в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) заработал специальный раздел "Формирование комфортной городской среды". Каждый субъект РФ выносит на голосование в ГИС ЖКХ разные объекты благоустройства и варианты работ по ним, а также устанавливает сроки голосования.

Все региональные программы благоустройства должны быть утверждены до 1 сентября 2017 года. В новом разделе представлены 1543 органа местного самоуправления из 85 регионов. На сегодня они выполнили свои обязательства в рамках программы благоустройства на 70%.

"Сейчас россияне могут голосовать в разделе "Формирование комфортной городской среды", а до конца года – в личном кабинете гражданина на сайте ГИС ЖКХ появится специальная кнопка, при переходе на которую будут отображаться доступные для голосования объекты. Это может быть постройка детской площадки, посадка деревьев во дворе или в самом городе, благоустройство сквера, постройка фонтана или набережной и другие виды работ. Также зарегистрированные пользователи портала могут предложить свои варианты для обсуждения", - сообщает Минсвязи РФ.

Таким образом, в ГИС ЖКХ сосредотачивается вся информация по благоустройству, которая может быть интересна жильцам, включая выделенное финансирование и фотоотчеты о проведении работ. Также пользователи портала могут сразу направить жалобу, если работы ведутся с нарушением или выявлено несоответствие дизайн-проекту благоустройства.

Это новая форма участия граждан в благоустройстве страны. Каждый житель обретает возможность напрямую влиять на то, как будут выглядеть его район и город в будущем. Вовлечение населения в управление процессом благоустройства за счет организации общественного контроля обеспечит более качественное выполнение работ и более эффективное использование бюджетных средств.

В ближайшее время к ГИС ЖКХ будут подключены и органы прокуратуры. Они получат доступ к отчетности и смогут контролировать ситуацию в режиме реального времени.