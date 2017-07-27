Жителей Коми призвали принимать участие в проектах Народного фронта

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Коми вышли на улицы населенных пунктов региона, чтобы рассказать жителям о проектах "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", "Генеральная уборка", "Народная оценка качества".

"Общественники раздали памятки о проектах ОНФ. У нас еще много проблем, которые должны решаться. А это возможно только тогда, когда представители органов власти будут слушать людей, в том числе благодаря проектам Народного фронта", – прокомментировал сопредседатель

регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов.

Общественники посетили поликлинику центральной районной больницы в селе Выльгорт, детскую поликлинику №3 в Сыктывкаре, поговорили с прохожими на центральных улицах столицы Коми.

Активисты Народного фронта рассказали о проекте "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог", главная задача которого – ремонт дорог с учетом мнения граждан. Ведь при планировании дорожных работ органы власти зачастую не берут это во внимание. Жители Коми на карте "убитых" дорог уже отметили 123 участка, которые, по их мнению, необходимо отремонтировать в первую очередь.

Общественники обратили внимание на первые результаты. Например, лидер рейтинга "убитых" дорог в регионе – улица Малышева в Сыктывкаре была недавно капитально отремонтирована. Всего в Коми из отмеченных дорог на интерактивном ресурсе ОНФ капитально отремонтированы восемь участков, столько же отремонтированы частично и еще 16 дорог поставлены в план ремонта на 2017 год.

Представители ОНФ в Коми также рассказали о проекте "Генеральная уборка". Сегодня на ресурсе экологического проекта Народного фронта

жители Коми отметили 133 несанкционированные свалки, 29 из них уже ликвидированы. При этом уборка территорий осуществляется общими

усилиями: например, в Сыктывкаре приступили к сносу отмеченных на карте домов-свалок в Лесозаводском районе города, убирается мусор вместе с жителями в ходе республиканской акции "Речная лента".

Активисты ОНФ ликвидируют опасные объекты – так, была убрана свалка ртутных ламп в Эжвинском районе и свалка рядом с республиканской станцией переливания крови в Сыктывкаре, в Корткеросском районе общественники провели акцию ОНФ "Лесу – да! Свалкам – нет!", в ходе которой убрали свалки в лесу и высадили на их месте саженцы сосен.

Проект ОНФ "Народная оценка качества" направлен на улучшение системы независимой оценки качества работы организаций социальной сферы путем личного участия граждан: на сайте проекта ОНФ каждый неравнодушный человек может выразить свое мнение о качестве работы поликлиники, школы, детского сада и других организаций социальной сферы. По проблемным вопросам с органами власти в дальнейшем работают общественники.

"Это нужные проекты. Наверное, если мы все сами сделаем что-то, то это поможет в решении многих проблем", – высказала мнение жительница

Сыктывкара Юлия Данилова.