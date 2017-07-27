Сыктывкарские таэквондисты защитят честь республики на соревнованиях в Южной Корее

С 3 по 5 августа 2017 года в городе Инчхон в Южной Корее состоится Открытый Чемпионат и Фестиваль Азии по Таэквон-до ИТФ. Спортсмены Республики Коми выступят в составе сборной команды России. Всего честь страны защитят 111 спортсменов

Из Сыктывкара в Инчхон едут трое воспитанников Детской юношеско-спортивной школы № 5: Мезин Владислав, Бурая Евгения, Юхов Владимир и их тренер – депутат Совета МОГО "Сыктывкар", член Партии "Единая Россия" Анатолий Чиканчи. Ребята получили путёвки как лучшие спортсмены по итогу спортивного сезона 2016-2017 гг.

"Выезд на такой крупный международный турнир, показывает, что тхэквондо Республики Коми находится на очень высоком уровне и наши спортсмены готовы конкурировать с лучшими тхэквондистами мира. Это мероприятие станет подготовкой к следующему чемпионату мира, который состоится летом 2018 года в Аргентине", – отметил Анатолий Чиканчи.

Усинск представят два спортсмена: тренер Усинской ДЮСШ № 1, мастер спорта России Кирилл Андреев и его воспитанник Пигулин Никита.

Все участники уже имеют опыт выступлений за рубежом: в их копилке медали с чемпионатов и первенств мира и Европы в Италии и Швейцарии.