Министерство образования Коми присоединилось к акции "Крышки добра"

27 июля 2017 года, 10:00 |

Министерство образования, науки и молодежной политики республики Коми присоединилось к акции "Крышки добра"

В рамках Года добрых дел Министерство образования, науки и молодежной политики республики Коми присоединилось к акции "Крышки добра", которая сейчас действуют сейчас в четырех городах – в Ростове-на-Дону, Юрьевце, Челябинске и Сыктывкаре. Этот проект в столице Коми реализует ко-проект "Своя планета"

Напомним, что крышки собираются для дальнейшей переработки. На официальном сайте проекта сказано, что прием бутылок имеет технические требования, которые не распространяются на крышки. Все деньги от переработки пластика отправятся в детский фонд "Сила добра".

Организаторы подчеркивают, присоединиться к проекту может любой желающий: контейнеры для крышек могут быть как в подъезде дома, так и в офисе. Сейчас пункты сбора крышек есть в нескольких местах Сыктывкара, в том числе в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Любой желающий может принести крышки по адресу: ул. Карла Маркса д.210

В рамках Года добрых дел Министерство образования, науки и молодежной политики республики Коми присоединилось к акции "Крышки добра", которая действуют сейчас в четырех городах – в Ростове-на-Дону, Юрьевце, Челябинске и Сыктывкаре. Этот проект в столице Коми реализует ко-проект "Своя планета".

Напомним, что крышки собираются для дальнейшей переработки. На официальном сайте проекта сказано, что прием бутылок имеет технические требования, которые не распространяются на крышки. Все деньги от переработки пластика отправятся в детский фонд "Сила добра".

Организаторы подчеркивают, присоединиться к проекту может любой желающий: контейнеры для крышек могут быть как в подъезде дома, так и в офисе. Сейчас пункты сбора крышек есть в нескольких местах Сыктывкара, в том числе в Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Любой желающий может принести крышки по адресу: ул. Карла Маркса д.210

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Экология
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