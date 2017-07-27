В Коми злоумышленницы обокрали пенсионерку, подавшую им стакан воды

27 июля 2017 года, 8:42 |
фото из архива ИА "Комиинформ"

Сотрудники отдела полиции №1 УМВД России по Сыктывкару разыскивают женщин, подозреваемых в краже у 79-летней местной жительницы кошелька с деньгами в сумме 17750 рублей.

Как рассказала заявительница, к ней в квартиру позвонили неизвестные женщины с малолетним ребенком. Незваные гостьи попросили у пенсионерки стакан воды для ребенка.

Неравнодушная сыктывкарка, впустив незнакомок в квартиру, отлучилась на кухню. В это время одна из женщин пошла в уборную, а другая осталась одна. Когда гостьи ушли, пенсионерка решила проверить, все ли имущество на месте, и обнаружила пропажу кошелька с деньгами, который находился в бельевом шкафу в комнате.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по п.в (с причинением значительного ущерба) ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

МВД по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и предупредить престарелых родственников и знакомых о существующей опасности стать жертвой преступления. Пожилые граждане все чаще становятся жертвами аферистов, которые под различными предлогами обманом похищают у них крупные суммы денежных средств.

Если в квартиру к пенсионеру без предупреждения пришел незнакомец, причем неважно кем он представляется, не стоит сразу впускать его в дом. Впустив постороннего человека в квартиру, не выпускайте его из вида, не оставляйте одного в помещении – коридоре, кухне, комнат

Комиинформ
  Ключевые слова: пенсионеры, мошенники, МВД по Коми
  Рубрика: Происшествия
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