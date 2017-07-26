На спортивном фестивале "Гераклиада-2017" в Москве легкоатлет из Коми Иван Балясников завоевал "золото"

26 июля 2017 года, 19:10 |
фото Ивана Балясникова

На спортивном фестивале "Гераклиада-2017" в Москве легкоатлет Иван Балясников, представлявший Республику Коми, завоевал "золото".

По информации Федерации легкой атлетики в Республике Коми, соревнования собрали около ста участников со всей России, сообщает Минспорта Коми.

На одном стадионе выступили как профессионалы - лидеры российского спорта, так и любители в различных возрастных категориях, в пяти дисциплинах – функциональном многоборье, тяжелой атлетике, греко-римской борьбе, легкой атлетике и силовой атлетике (второй Кубок В. Краевского по поднятию тяжестей).

Кроме этого, легкоатлеты боролись за медали в "Русской Рулетке" - это гонка с выбыванием и, без фиксированной длины дистанции. Забеги проводились отдельно для мужчин и женщин. После 400м и 800м дистанции участники, пересекавшие линию финиша последними, выбывали из забега. На третьем круге за 100 метров до финишной линии (1200 метров) все оставшиеся участники были проинформированы о том, сколько кругов предстоит бежать каждому из них. Количество кругов определялось случайным образом (выпадало на рулетке) из чисел 1, 2 или 3. Изображение демонстрировалось на большом экране стадиона. Общая продолжительность дистанции могла составить 1600м, 2000м или 2400м.

"Впервые в программу "Гераклиады" включили легкую атлетику. В своей спринтерской дисциплине все прошло по плану. На дистанции 200м я показал результат 22,30с и занял первое место. Мой ближайший соперник Илья Моргуов (Москва) финишировал на 0,17с позже меня. Егор Аксенов из Ярославля завоевал "бронзу". Его результат – 23,35с. А вот "Русская Рулетка" измотала очень сильно. В моем забеге выпало два круга, что по итогу значило 2 км. Для меня эта дистанция не из легких - я занял только пятое место. Но все же я закончил гонку, соревнуясь уже не с ребятами, а с собой", - рассказал Иван Балясников.

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Комиинформ
  Рубрика: Спорт
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