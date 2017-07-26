Сотрудники регионального Минфина организуют сбор книг для детей и взрослых

Министерство финансов Республики Коми объявило традиционную благотворительную акцию "Добрая библиотека".

В рамках акции организован сбор книг для детей и взрослых, находящихся на лечении в государственных стационарных учреждениях, проживающих в детских домах, интернатах.

Книги всегда можно оставить как в библиотечном фонде организации, так и в "Мобильной библиотеке", где всегда можно взять интересующую книгу, почитать ее прямо в парке или забрать с собой.

В рамках ежегодного сотрудничества с Республиканской детской клинической больницей сотрудники Министерства финансов Республики Коми опекают маленьких пациентов. На собранные средства была приобретена мебель, спонсированы выездные концерты Детской республиканской филармонии.

В мае 2017 года на территории детской больницы проведен субботник и посажены кустарники рябины, снежного ягодника и жимолости.