Сотрудники регионального Минфина организуют сбор книг для детей и взрослых
Министерство финансов Республики Коми объявило традиционную благотворительную акцию "Добрая библиотека".
В рамках акции организован сбор книг для детей и взрослых, находящихся на лечении в государственных стационарных учреждениях, проживающих в детских домах, интернатах.
Книги всегда можно оставить как в библиотечном фонде организации, так и в "Мобильной библиотеке", где всегда можно взять интересующую книгу, почитать ее прямо в парке или забрать с собой.
В рамках ежегодного сотрудничества с Республиканской детской клинической больницей сотрудники Министерства финансов Республики Коми опекают маленьких пациентов. На собранные средства была приобретена мебель, спонсированы выездные концерты Детской республиканской филармонии.
В мае 2017 года на территории детской больницы проведен субботник и посажены кустарники рябины, снежного ягодника и жимолости.
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