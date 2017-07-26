Закон о выделении земли льготникам в Коми требует коррекции

Региональное законодательство нуждается в устранении правовой коллизии, которая не позволяет детям из многодетных семей претендовать на участки под индивидуальное жилищное строительство с наступлением совершеннолетия при условии подпадания под льготную категорию.



Как сообщила "Комиинформу" член общественной жилищной комиссии администрации Сыктывкара Елена Щербина, курирующая проблематику многодетного сообщества региона, в изменениях нуждается республиканский закон №59-РЗ, которым регламентирован список льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного участка для строительства собственного дома.



"В рамках правоприменительной практики, в частности, при рассмотрении заявлений граждан жилищной комиссией администрации столицы Коми, мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда на учет для получения земли ставится многодетная семья целиком. То есть владельцами надела считаются не только супруги, но и их несовершеннолетние дети. Когда они вырастают, то утрачивают право (по нынешнему закону) на землю даже если сами подпадут под льготную категорию", - пояснила "Комиинформу" общественница.



Она уточнила, что на безвозмездной основе государство выделяет льготникам землю только единожды. "Мы предлагаем скорректировать закон, добавив в него пункт о том, что выделение участка под ИЖС в составе родительской семьи не считается использованием со стороны несовершеннолетних детей права на получение земли. Чтобы, когда ребенок из такой семьи вырастет и сам окажется многодетным родителем или иным льготником, он мог встать в очередь и получить от государства земельный надел", - отметила собеседница агентства.



По ее словам, предложенная ею инициатива поддержана органами исполвласти региона, которые планируют внести проект поправок в 59-РЗ в рамках осенней сессии регионального парламента.