Закон о выделении земли льготникам в Коми требует коррекции

26 июля 2017 года, 16:30 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Региональное законодательство нуждается в устранении правовой коллизии, которая не позволяет детям из многодетных семей претендовать на участки под индивидуальное жилищное строительство с наступлением совершеннолетия при условии подпадания под льготную категорию.

Как сообщила "Комиинформу" член общественной жилищной комиссии администрации Сыктывкара Елена Щербина, курирующая проблематику многодетного сообщества региона, в изменениях нуждается республиканский закон №59-РЗ, которым регламентирован список льготных категорий граждан, имеющих право на получение бесплатного участка для строительства собственного дома.

"В рамках правоприменительной практики, в частности, при рассмотрении заявлений граждан жилищной комиссией администрации столицы Коми, мы регулярно сталкиваемся с ситуацией, когда на учет для получения земли ставится многодетная семья целиком. То есть владельцами надела считаются не только супруги, но и их несовершеннолетние дети. Когда они вырастают, то утрачивают право (по нынешнему закону) на землю даже если сами подпадут под льготную категорию", - пояснила "Комиинформу" общественница.

Она уточнила, что на безвозмездной основе государство выделяет льготникам землю только единожды. "Мы предлагаем скорректировать закон, добавив в него пункт о том, что выделение участка под ИЖС в составе родительской семьи не считается использованием со стороны несовершеннолетних детей права на получение земли. Чтобы, когда ребенок из такой семьи вырастет и сам окажется многодетным родителем или иным льготником, он мог встать в очередь и получить от государства земельный надел", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, предложенная ею инициатива поддержана органами исполвласти региона, которые планируют внести проект поправок в 59-РЗ в рамках осенней сессии регионального парламента.

Дарья Шучалина
  Ключевые слова: жилье, земля, семья
  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

12:46 26.07.2017
К помощи страдающей редкой лор-патологией Кире Наумовой подключились ухтинские предприниматели
12:04 26.07.2017
В Коми семьи с детьми могут воспользоваться республиканскими мерами поддержки для подготовки детей к школе
11:17 26.07.2017
Центр соцзащиты Койгородского района помогает подготовить детей к школе


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Роман. Нуждаюсь в новой электроколяске. (Сыктывкар, Приморско-Ахтарск)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus