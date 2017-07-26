Бывший референт Службы по тарифам Коми признан виновным в получении взятки в особо крупном размере

Сыктывкарский городской суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего референта региональной службы по тарифам Олега Рябинина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Обвинение поддержано представителем прокуратуры Республики Коми.

Судом установлено, что Рябинин с марта 2011 года по август 2015 года совместно с руководителем службы Ильей Перваковым систематически получал взятки от бывшего заместителя главы Республики Коми Константина Ромаданова. Всего за совершение действий в пользу подконтрольных замглавы региона предприятий и общее покровительство в сфере тарифного регулирования референт получил около 2 млн рублей.

Суд признал бывшего чиновника виновным в инкриминируемом деянии и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,7 млн рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.

Полученная сумма взятки в полном объеме конфискована в доход государства. Также в целях обеспечения наказания в виде штрафа сохранен арест, наложенный на земельный участок и жилой дом стоимостью около 4,5 млн рублей, а также денежные средства экс-чиновника в кредитном учреждении.

Приговор в законную силу не вступил. Расследование по делу осуществлено СУ СКР по Республике Коми.

Бывший руководитель Коми республиканской службы по тарифам осужден 1 июня 2017 г. к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, штрафом в размере 10,2 млн рублей и лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.