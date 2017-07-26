Юг Коми накроют дожди
По территории юга республики 28 июля ожидается прохождение циклона с умеренными дождями, местами сильными.
В связи с этим на реках Летке и Лузе продолжится формирование дождевого паводка, сообщает ГУ МЧС по Коми.
Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует:
- следите за информацией в СМИ о развитии паводковой ситуации;
- при экстренной эвакуации отключите газ, электричество и воду, погасите огонь в горящих печах;
- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
- животных (скот) необходимо выпустить из помещений;
- предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в закрытое помещение (сарай);
- из подвалов вынести все, что может испортиться от воды.
При быстром подъеме воды:
- при наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т.п. соорудить из них примитивные плавательные средства;
- до прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, деревьях, возвышенностях;
- подавайте сигналы спасателям с помощью флагов, факелов, света фонаря или свечи.
Напоминаем:
- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "112" или "101";
- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99 или 8(800) 301-19-89.
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