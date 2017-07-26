В "Единой России" подготовят поправки против "хамов на дорогах"

26 июля 2017 года, 14:00 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В "Единой России" подготовят законопроект об ужесточении наказания за опасное вождение - поправки о наказании для "хамов на дорогах и стритрейсеров" ожидаются к осени.

"Начинается серьезная и системная работа с хамами на дорогах и стритрейсерами на улицах наших городов", - предупредил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко.

По его словам, нынешние штрафы не работают. "Пять тысяч рублей - это всего лишь небольшая плата за возможность устроить "покатушки" в городе со смертельным риском для так называемой "золотой молодежи", - считает депутат.

Он сообщил, что у него есть предложения на тему ужесточения наказания, однако спешки не будет.

"Думаю, что осенью выйдем на серьезный и проработанный законопроект", - отметил Ревенко.

Приступят в Госдуме к проработке предложений уже сегодня. Рабочая группа при комитете Госдумы по безопасности проведет заседание, на котором будет обсуждаться этот вопрос. Об этом сообщает пресс-служба фракции "ЕР". Рабочую группу возглавит зампред комитета Анатолий Выборный, пишет "Российская газета".

Комиинформ
  Рубрика: Право
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