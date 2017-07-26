К лишению свободы приговорены воркутинские организаторы интим-услуг

Воркутинский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы и ее 28-летнего знакомого. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами, с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних). Государственное обвинение поддержано заместителем прокурора Воркуты.

Судом установлено, что воркутинка и ее приятель в январе 2016 г. организовали бизнес по предоставлению интимных услуг. Для привлечения клиентов они распространяли визитные карточки и листовки с номерами телефонов, по которым можно было заказать нужную услугу. На организаторов воркутинского притона работали женщины в возрасте от 17 до 30 лет, час услуг которых оценивался в 3 тыс. рублей. К клиентам "работниц" отвозили сами организаторы. В ноябре 2016 г. их нелегальную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Вину в инкриминируемом деянии мужчина и женщина признали частично. Суд назначил воркутинке наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания до достижения ее младшим ребенком четырнадцатилетнего возраста. Её сообщнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено ОМВД России по г. Воркуте.