Убийцы трех вахтовиков из Нарьян-Мара приговорены к длительному сроку лишения свободы

Сегодня, 26 июля, Верховный суд Республики Коми рассмотрел уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Усинска и его 22-летнего знакомого. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц). Государственное обвинение поддержано представителем прокуратуры Республики Коми.

Судом установлено, что 2 апреля 2017 года двое нетрезвых приятелей под надуманным предлогом зашли в незапертую квартиру одного из многоквартирных домов Усинска, где спали трое вахтовиков из Нарьян-Мара. Незваные гости избили их, используя бутылку из-под водки, деревянную биту и нож. Двое потерпевших скончались на месте преступления, третий скончался в больнице.

В судебном заседании государственный обвинитель требовал назначить им наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Суд назначил 23-летнему убийце наказание в виде 18 лет лишения свободы, его 22-летнему сообщнику – 20 лет лишения свободы. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительной колонии строгого режима, после выхода из которой они буду ограничены в свободе на протяжении 1 года.

Приговор не вступил в законную силу. Расследование по делу осуществлено следственным отделом по г. Усинску СУ СКР по Республике Коми.