Что говорят сыктывкарцы о ремонте в их дворах

26 июля 2017 года, 12:14 | Сыктывкар
Фото администрации Сыктывкара

Сыктывкарцы положительно оценили проведенный в их дворах ремонт, сообщает мэрия столицы Коми.

Первыми в рамках проекта "Городская среда" были отремонтированы дворовые территории домов № 120, 124, 126, 128, 130, 132 и 136 по улице Тентюковской в столице Коми. В рамках реализации проекта было демонтировано старое покрытие, и уложен новый асфальт, общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров.

По отзывам жителей домов на Тентюковской, после завершения ремонта дворы преобразились. В частности, пенсионерки Екатерина Решетникова и Людмила Попова отметили, что во дворе стало комфортнее, а пешеходные дорожки стали гораздо удобнее для передвижения.

Сыктывкарка Марина Шестернева о прошедшем ремонте говорит следующее: "Давно у нас хороших дорог не было. За 28 лет дорогу отремонтировали впервые. Раньше дорожки были разбитые, а по новому асфальту стало приятно ходить".

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Оксана Денисова, проживающая в доме 126 по ул. Тентюковская, отметила, что для нее как для пешехода особенных перемен не произошло, разве что, покрытие стало ровнее. Но девушка высказала пожелание урегулировать процесс передвижения транспорта по двору. Новый асфальт позволяет автомобилистам разгоняться на дворовых территориях, что небезопасно для детей и пешеходов.

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Молодая мама Светлана Дягель отмечает, что с появлением нового покрытия детям стало безопаснее кататься на велосипедах, а долгожданный ремонт сделал район привлекательнее и комфортнее для прогулок.

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Также был высказан ряд замечаний, касаемо оставленного подрядчиком мусора, установки скамеек и иных объектов инфраструктуры. Эти проблемы приняты будут решены в сжатые сроки.

В настоящее время проводится ремонт дворовых территорий на ул. Сысольское шоссе, на Октябрьском проспекте, Пушкина и Печорская. Также завершился ремонт трёх дворов в Эжве по адресам ул. Славы, 29, ул. Емвальская, 17, проспект Бумажников, 36. Сейчас ведутся работы по адресам ул. Борисова,4 и ул. Космонавтов, 3.

*** Проект "Городская среда" инициирован депутатами фракции "Единая Россия" в Государственной Думе РФ и поддержан Президентом России Владимиром Путиным. Проект долгосрочный и направлен на поэтапное благоустройство дворовых территорий, мест отдыха в муниципалитетах на основании инициатив граждан. Сыктывкар получил около 160 миллионов, из которых – 2/3 будут направлены на ремонт дворов, 1/3 – на благоустройство мест массового отдыха граждан.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Рубрика: Общество
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