На должность заместителя министра внутренних дел по Коми назначен полковник полиции Олег Блохин

На должность заместителя министра внутренних дел по Республике Коми назначен полковник полиции Олег Блохин

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, Олега Блохина личному составу сегодня представил министр внутренних дел по Республике Коми генерал-майор полиции Виктор Половников.

В должности замминистра О.Блохин будет курировать два направления деятельности ведомства: штабную работу и тыловое обеспечение.

***Олег Вадимович Блохин родился в 1968 году в Ленинградской области. Окончил Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского и ГОУ ВПО "Сыктывкарский государственный университет" по направлению "Юриспруденция".

Службу в органах внутренних дел начал в 1993 году. За 23 года службы в органах внутренних дел О.Блохин занимал различные должности в штабных подразделениях и госавтоинспекции.

С 2010 года по декабрь 2016 был начальником УГИБДД МВД по Республике Коми. С декабря 2016 года занимал должность заместителя начальника полиции МВД по Республике Коми.

Имеет ряд государственных и ведомственных наград. Так, О.Блохин награжден нагрудным знаком МВД России "Почётный сотрудник МВД", медалью МВД России "За доблесть в службе". Является ветераном боевых действий.