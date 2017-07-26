В Усинске решили проблему выделения земельных участков многодетным семьям

26 июля 2017 года, 12:29 | Усинск
Фото администрации Усинска

В Усинске решили проблему с выделением земельных участков многодетным семьям.

Семьям усинцев, относящихся к категории многодетных, были выделены земельные участки (прошедшие процедуру межевания еще в 2012 году) под индивидуальное строительство жилых домов в собственность в 2014-2015гг. В процессе оформления земельных участков выяснилось, что на некоторых участках строительство невозможно по причине наличия охранных зон коммуникаций.

Собственники участков обратились к мэру Усинска Станиславу Хахалкину на личный прием, который состоялся в филиале Общественной приемной главы Коми.

Чтобы найти выход из этой ситуации, С.Хахалкин сформировал рабочую группу. Специалисты, входящие в ее состав, изучили все документы, провели несколько рабочих встреч и выездов на места с целью уточнения данных по участкам и удовлетворения потребностей застройщиков. Итогом работы специалистов стала прошедшая недавно встреча руководителя администрации с инициативной группой, представляющей интересы многодетных семей.

В итоге, как сообщает мэрия, вариант был найден, семьям был предложен альтернативный вариант. "Мы обсудили все возможные варианты решения, нашли среди них и тот, что устроил нас и остальные семьи. В настоящий момент переоформляем участки по новым данным и начинаем строительство дома. Также есть уже и несколько идей принять участие в госпрограммах дальнейшего благоустройства близлежащей территории", - отметила многодетная мама Маргарита Булекова.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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