450 тыс рублей придется заплатить жителю Сыктывдинского района за бездоговорное потребление электроэнергии

Сыктывкарский городской суд постановил взыскать с жителя с.Выльгорт Сыктывдинского района 449 тыс. рублей в пользу филиала МРСК Северо-Запада "Комиэнерго" за бездоговорное потребление электрической энергии. Еще 7,5 тыс. рублей потребителю придется возместить в качестве судебных расходов по уплате государственной пошлины. Больше года житель с.Выльгорт самовольно пользовался энергией. Данный факт был выявлен в ходе проводимых проверок персоналом филиала, сообщает пресс-служба энергокомпании.

Еще одному жителю п.Трудоседъель Печорского района придется возместить ущерб в размере 62 тыс. рублей: городской суд г.Печоры признал его виновным по ст.7.19. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации за самовольное подключение к электросетям и неучтенное потребление электроэнергии. Кроме того, суд обязал его оплатить административный штраф в размере 10 тыс рублей.

Всего с начала 2017 года в ходе рейдов специалистами Комиэнерго было выявлено 398 фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Материалы переданы как в энергосбытовую компанию для принятия к учету "недоучтенных" и "краденных" киловатт-часов, так и в территориальные ОМВД России по Республике Коми — возбуждено 32 административных дела, к ответственности привлечены 11 человек.

Филиал "Комиэнерго" напоминает: бездоговорное (самовольное подключение к электросетям) и безучетное (вмешательство в работу электросчетчиков и потребление в обход электросчетчика) потребление электроэнергии административно и уголовно наказуемы. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, для физических лиц штраф составляет от 10 до 15 тыс. рублей, для должностных лиц – от 30 до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет, для юридических лиц – от 100 до 200 тыс. рублей, не считая оплаты всего объема потребленной электроэнергии.

В случае, если суд признает, что со стороны потребителя имеется преднамеренное хищение электроэнергии, похитителя ждет более суровое наказание по статье 165 Уголовного кодекса РФ: штраф, принудительные работы и даже лишение свободы сроком до трех лет.

Отметим, что хищение электроэнергии может быть смертельно опасным не только для "экономного" потребителя: оно несет угрозу надежного электроснабжения добросовестных граждан. В филиале "Комиэнерго" круглосуточно работает бесплатный телефон доверия. Позвонив по номеру 8-800-250-17-00, каждый житель Республики Коми может сообщить о конкретных фактах хищений электроэнергии, краже проводов, электрооборудования и других материальных ценностей, а также о фактах повреждений, порчи имущества, вандализма на объектах Комиэнерго. По каждому сигналу специалисты Управления по безопасности филиала проведут проверку и, при необходимости, направят материалы в правоохранительные органы. Анонимность звонка гарантируется.