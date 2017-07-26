В Воркуте произошло двойное ДТП с участием автобуса, сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона.

25 июля в 7:45 водитель 1972-го года рождения, управляя "Daewoo Nexia", двигался по автодороге подъезд к ж/д станции пгт.Мульда со стороны поселка Воргашор в направлении ж/д станции пгт.Мульда.

На ее 4-м километре он не учел дистанцию до впереди идущего транспорта, в результате чего совершил столкновение с "Рено Логан" под управлением водителя 1969-го года рождения.

После этого "Рено" врезалась в автобус "Нефаз", за рулем которого находился водитель 1973-го года рождения. Автобус ехал во встречном направлении.

В ДТП пострадал водитель "Daewoo" - мужчина 1972-го года рождения, получивший ушиб шеи и ссадины. Госпитализирован не был.

В ГИБДД добавили, что в момент аварии воркутинец был пьян. В течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Стаж вождения - с 1994-го года.