В Троицко-Печорском районе огонь полностью уничтожил жилой дом

Вчера в Троицко-Печорском районе огонь уничтожил жилой дом на площади 120 "квадратов". Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 8:53 минуты 25 июля. Пожарным сообщили, что в с.п. Приуральский по улице Ленина горит жилой деревянный одноэтажный дом. Пожарные подразделения прибыли на место через три минуты.

В тушении принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны.

Пожар ликвидирован в 11:10. Погибших и пострадавших в инциденте нет.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.