В Троицко-Печорском районе огонь полностью уничтожил жилой дом
26 июля 2017 года, 9:12 | Троицко-Печорский
Вчера в Троицко-Печорском районе огонь уничтожил жилой дом на площади 120 "квадратов". Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по региону.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 8:53 минуты 25 июля. Пожарным сообщили, что в с.п. Приуральский по улице Ленина горит жилой деревянный одноэтажный дом. Пожарные подразделения прибыли на место через три минуты.
В тушении принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны.
Пожар ликвидирован в 11:10. Погибших и пострадавших в инциденте нет.
Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.
Ярослава Пархачёва
Рубрика: Происшествия
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