В Троицко-Печорском районе огонь полностью уничтожил жилой дом

26 июля 2017 года, 9:12 | Троицко-Печорский
Фото МЧС по Коми

Вчера в Троицко-Печорском районе огонь уничтожил жилой дом на площади 120 "квадратов". Об этом "Комиинформу" сообщили в МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 8:53 минуты 25 июля. Пожарным сообщили, что в с.п. Приуральский по улице Ленина горит жилой деревянный одноэтажный дом. Пожарные подразделения прибыли на место через три минуты.

В тушении принимали участие две единицы техники и пять человек личного состава пожарной охраны.

Пожар ликвидирован в 11:10. Погибших и пострадавших в инциденте нет.

Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: село, пожар, МЧС, лето
  Рубрика: Происшествия
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