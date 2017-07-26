Суд высшей инстанции Коми приступил к рассмотрению жалобы по "делу лесников"

26 июля 2017 года, 10:14 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Верховный суд Коми приступил к рассмотрению апелляционной жалобы по "делу лесников" по существу. Заседание началось в эти минуты, передаёт корреспондент "Комиинформа".

Осужденные участвуют в рассмотрении лично.

В марте 2017 года Сыктывкарский городской суд отправил в колонию сроком от двух до пяти лет и назначил беспрецедентный для Коми ущерб в размере 4,1 млрд рублей руководителю регионального Комитета лесов Василию Осипову, его заместителю Александру Куратову и Руслану Ульянову, заведующему сектором государственных заказов Комитета Анатолию Слюсарю, начальнику отдела государственного лесного реестра и организации использования лесов Комитета Андрею Навалихину и директору госучреждения "Коми региональный лесопожарный центр" Владимиру Дробахину.

Все они осуждены по статье "незаконная рубка". Осипов дополнительно признан виновным в получении взятки.

На последнем заседании осужденные, кроме В.Осипова и В.Дробахина, просили изменить им меру пресечения с ареста на домашний арест. Суд ходатайство не удовлетворил.

Адвокаты просят оправдать своих подзащитных по всем эпизодам.

*** Суд установил, что в 2010-2013 гг. Осипов объединил своих заместителей Куратова и Ульянова, а также Слюсаря, Навалихина и Дробахина в организованную преступную группу, целью деятельности которой стало незаконное предоставление под видом выполнения переданных РФ полномочий по охране, защите и воспроизводству лесов вне арендованных для заготовки древесины лесных участков в лесном фонде права на рубку спелых и перестойных лесных насаждений.

Чиновники, чьи роли было четко распределены в зависимости от служебного функционала, вопреки положениям лесного законодательства, допускающего покупку исполнителем древесины, образующейся при выполнении работ по охране, защите и воспроизводству лесов, на протяжении 3 лет включали в госконтракты положения, которые позволяли осуществлять коммерческую заготовку древесины путем сплошных рубок спелых и перестойных насаждений.

При этом Коми региональный лесопожарный центр и ряд иных юридических лиц, получая право на заготовку древесины не по договорам аренды, а по договорам купли-продажи, приобретали лесные насаждения не по ценам, формирующимся на торгах и аукционах, а по минимальным ставкам платы. Кроме того, они не несли расходов по восстановлению лесов на вырубленных лесных участках, фактически перекладывая эту обязанность на государство.

В результате незаконных рубок государственному лесному фонду причинен ущерб, превышающий 4,1 млрд. рублей.

Суд назначил подсудимым наказание в виде реальных сроков и штрафов:

В.Осипову - в виде лишения свободы сроком на пять лет со штрафом в размере 1,2 миллиона рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функции в государственных и муниципальных органах и учреждениях на срок три года; также у Осипова конфискована сумма взятки в размере 20 тыс.рублей;

А.Куратову - в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функции в государственных и муниципальных органах и учреждениях на срок три года;

Р.Ульянову - в виде лишения свободы сроком на 2,5 лет с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функции в государственных и муниципальных органах и учреждениях на срок два года;

А.Слюсарю - в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функции в государственных и муниципальных органах и учреждениях на срок два года;

А.Навалихину - в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функции в государственных и муниципальных органах и учреждениях на срок два года;

В.Дробахину - в виде лишения свободы сроком на три года с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функции в государственных и муниципальных органах и учреждениях на срок два года;

Также судом удовлетворен иск прокурора республики о взыскании причиненного ущерба на сумму 4,1 млрд. рублей. Штраф будет направлен в районы республики. Самый большой пойдет в казну Прилузья.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суд, лес, коррупция, Дробахин
  Рубрика: Право
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