В Коми появится новый многодневный водный маршрут по Ижме

О водном туризме зашла речь на прямой лини в Республиканской общественной приёмной главы Коми "Туризм в Коми: от Сыктывкара до Арктики". Жительница Усть-Кулома поинтересовалась, не планируют ли возродить организованный маршрут, когда туристы сплавлялись на байдарках по Вычегде и посещали коми села.

Начальник отдела координации туристской деятельности Министерства культуры, туризма и архивного дела Коми Наталья Макарова заметила, что водный туризм – одно из самых популярных направлений отрасли в республике. Большая часть маршрутов находятся в Национальном парке "Югыд ва" и Воркутинском районе. По Вычегде есть водные туры, но они однодневные. Хотя самодеятельные туристы иногда устраивают многодневные походы.

Сейчас разрабатывается многодневный маршрут по Ижме. В случае его принятия туристам предстоит преодолеть по реке 234 км за девять дней. При этом они будут посещать поселения и знакомиться с культурой коми-ижемцев.

Н.Макарова привела интересные цифры. По данным МЧС, на период с 24 по 30 июля у них зарегистрирована, то есть в эти дни путешествует по Коми 81 туристическая группа из 23 регионов России и 8 стран мира. Большая часть из них как раз передвигается по водным маршрутам.