В Коми организуют свои вертолетные туры на Маньпупунер
В Коми организуют свои вертолетные туры на Маньпупунер.
Почему другие регионы организуют туры на Маньпупунер, расположенный на территории республики, а свои этого сделать не могут? Примерно такой вопрос не раз звучал в ходе прямой линии "Туризм в Коми: от Сыктывкара до Арктики", организованной Республиканской общественной приёмной главы Коми.
Как сообщила директор Финно-угорского этнокультурного парка Елена Иванова, недавно он был зарегистрирован как туристический оператор. Следовательно, может разрабатывать и предлагать клиентам свои маршруты.
Сейчас там готовят свои вертолетные туры, которые стартуют из Ухты и через Якшу и заканчиваются на знаменитом плато. После утверждения Министерством культуры, туризма и архивного дела Коми они поступят в продажу.
Кроме того, некогда исключительно пермская компания "Северный Урал", которая доставляла вертолетом туристов на Маньпупунер, теперь имеет прописку в Троицко-Печорске. То есть, ее можно считать республиканской турфирмой.
С начала года на плато было совершено 11 вертолетных туров. Кроме того, на одном из семи чудес России в 2017 году побывали 242 пеших туриста.
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