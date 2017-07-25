В Коми организуют свои вертолетные туры на Маньпупунер.

Почему другие регионы организуют туры на Маньпупунер, расположенный на территории республики, а свои этого сделать не могут? Примерно такой вопрос не раз звучал в ходе прямой линии "Туризм в Коми: от Сыктывкара до Арктики", организованной Республиканской общественной приёмной главы Коми.

Как сообщила директор Финно-угорского этнокультурного парка Елена Иванова, недавно он был зарегистрирован как туристический оператор. Следовательно, может разрабатывать и предлагать клиентам свои маршруты.

Сейчас там готовят свои вертолетные туры, которые стартуют из Ухты и через Якшу и заканчиваются на знаменитом плато. После утверждения Министерством культуры, туризма и архивного дела Коми они поступят в продажу.

Кроме того, некогда исключительно пермская компания "Северный Урал", которая доставляла вертолетом туристов на Маньпупунер, теперь имеет прописку в Троицко-Печорске. То есть, ее можно считать республиканской турфирмой.

С начала года на плато было совершено 11 вертолетных туров. Кроме того, на одном из семи чудес России в 2017 году побывали 242 пеших туриста.