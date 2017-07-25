Спасатели Сыктывкара ищут на пляже в Кируле молодого мужчину

Вчера на городском пляже в столице Коми в районе местечка Кируль пропал мужчина 1987-го года рождения.

Как сообщили "Комиинформу" в "СПАС-Коми" Комитета ГО и ЧС, вечером 24 июля на пульт дежурного поступил звонок. Дозвонившийся сыктывкарец рассказал спасателям, что отдыхал на пляже вместе с другом.

В какой-то момент тот ушел купаться и не вернулся. Заходил ли в воду мужчина, его друг не видел, было уже темно.

Четыре специалиста спасотряда выехали на пляж в 22:40. На место также прибыли правоохранители и бригада скорой помощи.

Поиски пропавшего результатов не дали и продолжатся сегодня с утра с привлечением водолазов.