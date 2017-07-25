По фактам невыплаты заработной платы в Коми направлено в суд 11 уголовных дел

25 июля 2017 года, 10:35 | Сыктывкар, Ухта, Инта, Воркута
Фото Антона Пархачёва

Больше всего долгов перед сотрудниками у работодателей Инты, Воркуты, Ухты и Сыктывкара. Такую статистику привели на пресс-конференции сотрудники СУ СК России по Коми.

Особое внимание следственным управлением уделялось вопросу защиты конституционных прав граждан на труд и безопасные условия труда.

По фактам невыплаты заработной платы направлено для рассмотрения в суд 11 уголовных дел, в подавляющем числе случаев право граждан на получение вознаграждения за труд было восстановлено, а долги по заработной плате погашены работодателями на сумму почти в 1,5 млн. рублей, также органами следственного управления наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 3,5 млн. рулей.

Окончено расследование по трем головным делам о преступлениях, связанных с получением гражданами травм на производстве, в том числе и смертельными случаями данной категории.

Кроме того, следователи следственного управления принимают активное участие в составе следственной группы в расследовании уголовного дела по факту аварии на шахте "Северная", отметили в Управлении.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: труд, суск, статистика, преступность, коми, кадры, зарплата
  Рубрика: Право
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