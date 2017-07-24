В суды Коми направлено 69 уголовных дел коррупционной направленности

24 июля 2017 года, 18:20 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В суды Коми направлено несколько десятков уголовных дел коррупционной направленности. При этом за первые полгода 2017-го подобных преступлений в республике выявлено меньше, чем за аналогичный период 2016-го. Такие данные на пресс-конференции 24 июля привел руководитель СУ СК России по региону Андрей Исаев.

Так, по его словам, борьбу с коррупционными деяниями Следственное Управление региона вело в тесном взаимодействии с органами внутренних дел, безопасности, прокуратуры и исполнения наказаний.

"Проделана большая работа, направленная на реализацию принципа неотвратимости наказания за совершение преступлений вне зависимости от занимаемой должности коррупционера", - подчеркнул он.

В первом полугодии 2017 года следователи Коми окончили расследование по 69 преступлениям коррупционной направленности, все они направлены для рассмотрения в суд.

В частности, привлечены к уголовной ответственности четыре должностных лица в сфере здравоохранения, шесть должностных лиц органов внутренних дел, столько же - органов Минюста России.

Кроме того, завершены расследованием уголовные дела в отношении двух должностных лиц органов местного самоуправления. К уголовной ответственности также привлечены 13 лиц, не являющихся должностными.

В суд направлено 13 уголовных дел по фактам получения должностными лицами взяток, пять уголовных дел по фактам дачи взяток, три уголовных дела по фактам мошенничества, три уголовных дела по фактам присвоения или растраты вверенного имущества.

Причину меньшей выявляемости коррупционных преступлений в Следственном Управлении видят, в том числе, в "профилактическом эффекте", который дало массовое возбуждение подобных дел в регионе в прошлом году.

"Я уже говорил, что наглость некоторых чиновников поражала, - отметил А.Исаев. - Того же Смирнова (Павел Смирнов - бывший руководитель администрации Инты - прим.ред.). Такое творилось вокруг, а он все "к холодильнику" ходил...По некоторым делам сработали быстрее, так что причины таких показателей в каждом случае разные".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: суск, статистика, преступность, коррупция, коми, деньги
  Рубрика: Право
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