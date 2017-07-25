Койгородская "Поляна невест" станет центром молодежной политики района

25 июля 2017 года, 8:40 | Койгородский
Фото предоставлено Ю.Даниловой

29 июля Койгородский район третий год подряд примет молодежный форум "Respect". На этот раз организаторы решили сделать его межпоселенческим, чтобы больше сплотить молодежь, живущую в районе. В этом году он примет около сотни участников.

Как сообщила лидер молодежного движения Койгородского района, депутат Совета МР "Койгородский" Юлия Данилова, в программе форума три образовательные площадки: волонтерство, целеполагание, искусство говорить. Их проведут региональные эксперты. Во второй половине субботы состоятся туристические соревнования, спортивные эстафеты, интеллектуальная игра, посвященная Году экологии в России. Вечером участников ждет игровая дискотека.

Форум пройдет на территории сельского поселения Ужга, в местечке "Поляна невест", что в нескольких километрах от Койгородка. В прошлом году эта площадка была благоустроена, появилась большая беседка, качели и мостик.

"Мы надеемся, что форум даст толчок дальнейшему развитию молодежной политики в районе, поспособствует закреплению активной сельской молодежи, ну и, конечно же, сплотит участников", - отметила Ю.Данилова.

Илья Баканов
  Ключевые слова: форум, проекты, молодежь
  Рубрика: Общество
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