Койгородская "Поляна невест" станет центром молодежной политики района
29 июля Койгородский район третий год подряд примет молодежный форум "Respect". На этот раз организаторы решили сделать его межпоселенческим, чтобы больше сплотить молодежь, живущую в районе. В этом году он примет около сотни участников.
Как сообщила лидер молодежного движения Койгородского района, депутат Совета МР "Койгородский" Юлия Данилова, в программе форума три образовательные площадки: волонтерство, целеполагание, искусство говорить. Их проведут региональные эксперты. Во второй половине субботы состоятся туристические соревнования, спортивные эстафеты, интеллектуальная игра, посвященная Году экологии в России. Вечером участников ждет игровая дискотека.
Форум пройдет на территории сельского поселения Ужга, в местечке "Поляна невест", что в нескольких километрах от Койгородка. В прошлом году эта площадка была благоустроена, появилась большая беседка, качели и мостик.
"Мы надеемся, что форум даст толчок дальнейшему развитию молодежной политики в районе, поспособствует закреплению активной сельской молодежи, ну и, конечно же, сплотит участников", - отметила Ю.Данилова.
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