В Сыктывкаре продолжается прием заявок от некоммерческих организаций на предоставление грантов

Администрация столицы Коми продолжает прием документов от некоммерческих организаций для получения грантов в форме субсидий на поддержку общественных инициатив на территории Сыктывкара.

Извещение о проведении конкурса размещено на официальном сайте администрации во вкладке "Управление по связям с общественностью и социальной работе / Гранты на поддержку общественных инициатив".

Приём заявок на участие в конкурсе осуществляется Управлением по связям с общественностью и социальной работе до 28 июля включительно по адресу: 167610, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, каб. 501, с понедельника по четверг с 8-45 до 17-00, в пятницу с 8-45 до 16-45 (обед – с 12:30 до 13:30).

Контактные телефоны: 294-175, 294-149 (Управление по связям с общественностью и социальной работе администрации МО ГО "Сыктывкар", е-mail: admsykt@syktyvkar.komi.com