МВД предложило автовладельцам самим выбирать буквы и цифры номера

МВД внесло в правительство проект документа, который позволит не только получать номера в автосалоне, но и даст возможность гражданам самостоятельно выбирать сочетание цифр и букв, сообщает РБК.

Отправленный в правительство законопроект касается реформы регистрации автомобилей. Так, например, МВД предлагает дать гражданам право выбирать набор цифр и букв, присваиваемых автомобилю при получении государственного регистрационного номера. При этом в документе не указывается, каким образом это будет происходить, — порядок должен определить кабинет министров.

Еще в 2010 году Владимир Путин давал поручение разработать порядок проведения аукционов по торговле номерами. До сих пор выбор желательных автовладельцу номерных знаков был по большей части незаконным, хотя так называемый красивый номер (три одинаковые цифры, сочетание букв, совпадающее с инициалами владельца и т.д,) всегда можно было получить, заплатив фирме-посреднику. Стоимость "красивых" номеров в интернете варьируется в пределах от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей.

Помимо этого законопроект МВД предполагает получение номеров и свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) непосредственно в автосалоне. Если сейчас автовладелец имеет возможность оформить доверенность на сотрудников салона для представления его интересов в подразделении ГИБДД, то после реформы автосалон будет дистанционно передавать документы в полицию. После этого менеджер заберет СТС, напечатает номера и отдаст их владельцу.