На центральном городском рынке в Сыктывкаре появилась легальная барахолка

Легализация сыктывкарской барахолки приобрела четкие очертания. Теперь у торговцев есть закрепленное место и куратор. Он же - автор письма, ранее направленного в мэрию с просьбой о разрешении этой ситуации.

Официальная барахолка станет популярным местом как для торговцев, так и для покупателей, уверен сыктывкарец Владимир Хайруллин. Как считает он.

"Легализация такой торговли позволит исключить из нее "маргинальный элемент", оставить на рынке только опрятных продавцов. Тех, кто не перепродает втридорога товар, приобретенный тут же у коллег, тех, кто готов придерживаться общепринятых правил торговли", - поделился Владимир Хайруллин.

Напомним, вопрос о создании в городе легальной барахолки поднимался в столице Коми с весны. Администрация города поддержала идею создания официального "блошиного рынка".

"Я обращался сначала в Городской центр предпринимательства, после того, как получил положительный ответ из мэрии. Там меня сориентировали, к кому обратиться на самом рынке. В итоге руководство рынка выделило на нужды "блошиного" около 40-ка метров, между двухэтажным зданием бывшей бильярдной и ограждением", - пояснил В.Хайруллин.

Сыктывкарец проявил инициативу и заключил договор с администрацией рынка как ответственное лицо. Договор заключен до конца года, однако, будет пролонгирован, если идея себя оправдает.

"На этом месте могут расположиться порядка 20 торговцев. Работать они могут совершенно бесплатно, но нам предложили определенные условия. Например, каждый из них самостоятельно должен обеспечить себя столом. Также предусмотрена регистрация торговцев. Я буду записывать данные ИНН и паспорта. Эта информация необходима руководству рынка для учета, а также будет полезной в случае возникновения жалоб со стороны покупателей", - добавил он.

Первые торговцы выйдут на работу уже в эту субботу. В планах куратора - организовать для желающих сборку крепких столов с карнизом от дождя, а также проработать вопросы установки здесь видеонаблюдения и вечернего освещения торговой площади с администрацией рынка.

Присоединиться к числу торговцев может любой желающий. Для этого необходимо связаться с В.Хайруллиным по телефону 8(908)7191539.