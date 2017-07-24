В Усинске последние дни принимают заявки на акцию "Материнский пирог — на десантный стол"

В Усинске последние дни принимают заявки на конкурс пирогов к празднованию 87-й годовщины Воздушно-десантных войск.

По информации администрации города, 2 августа на празднике традиционно пройдет акция "Материнский пирог — на десантный стол".

С каждым годом к ней присоединяются все больше городов республики. К участию в ней теперь приглашают и усинцев.

Обязательное условие участия - пирог должен весить не менее трех кг, начинку кулинары выберут, исходя из своих предпочтений.

Авторы всех кулинарных шедевров получат памятные подарки.

Заявки на участие в акции принимаются до 28 июля в Управлении культуры и национальной политики (ул. Возейская, д.3а, т.27737 (доб.115), факс 27737 (доб. 116) или на эл. почту: s.v.bychkova@usinsk.rkomi.ru.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В этот день на учениях Московского военного округа под Воронежем впервые было десантировано на парашютах десантное подразделение из 12 человек для выполнения тактической задачи.

Праздник отмечается на основании Указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.