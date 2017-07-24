Участники "Речной ленты" в Печоре собрали 5 тонн мусора на берегу реки

24 июля 2017 года, 12:25 | Печора
Фото администрации Печоры

21 июля в Печоре торжественно открыли 13-ю по счету Республиканскую экологическую акцию "Речная лента".

Пришли навести порядок на территории побережья сотрудники администрации, управления образования и управления культуры муниципального района, представители общественных организаций, сотрудники ЛПУ МГ ООО "Газпром трансгаз Ухта" и ООО "КВАРЦ Групп", неравнодушные печорцы. Самому маленькому активисту было 8 лет.

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После торжественной части и напутствий все вооружились инвентарем и принялись за работу. Усилиями участников экологической миссии за несколько часов работы очищена зона от набережной до городского пляжа по ул. Социалистической в районе переправы Печоры и собрано 5 тонн мусора, который сразу был вывезен доверху наполненным КамАЗом.

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Стартовавшая в минувшую пятницу акция "Речная лента", проходящая в Год экологии в России, будет длиться все лето. Она призвана привлечь внимание жителей Республики Коми к охране прибрежных зон рек и водоемов, улучшению их экологической обстановки. Все желающие могут внести свой вклад и общими усилиями привести в порядок берега Печоры.

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Комиинформ
  Ключевые слова: Эко-Коми
  Рубрика: Экология
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