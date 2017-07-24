Аркадий Племениченко из Ухты и Сабир Шахруев из Усинска стали призерами Чемпионата Профсоюзов России по боксу в Кисловодске.

По информации тренера спортсменов Егора Елагина, за медали в соревнованиях боролись около ста боксеров со всей России.

Аркадий Племениченко стал третьим в весовой категории 60 кг. Его опередил Магомед Тинавасов (Дагестан), завоевавший "серебро". На первом месте - Гусейн Магамедов (Дагестан).

"Я провел три боя. В первом выиграл соперника из Дагестана со счетом 3:2, во втором спортсмен из Ставропольского края не вышел на поле, а результат последнего поединка для меня остался спорным – 5:0 в пользу боксера из Дагестана, хотя я думал: победа моя. В целом я считаю, что выступил хорошо и мог бы стать победителем соревнований. Будем работать дальше и добиваться новых побед", - рассказал Аркадий Племениченко.

В весовой категории 91 кг Сабир Шахруев занял третье место. Заур Ахмедов из Дагестана показал второй результат. Победу одержал Ровшан Ягубзаде из Тульской области.