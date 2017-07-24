В Эжвинском районе Сыктывкара трое взрослых и трое детей перевернулись на лодке

24 июля 2017 года, 10:05 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

Вчера в Эжвинском районе Сыктывкара произошел инцидент на реке Вычегда. Несколько человек перевернулись на личной лодке. Вытаскивать из воды их помогали очевидцы, о чем позже написали в группах района в соцсети.

Как уточнили "Комиинформу" в Федеральном Северо-Западном поисково-спасательном отряде МЧС России, инцидент зафиксировали 23 июля в 17:15.

В спасотряд дозвонились очевидцы происшествия, сообщив о том, что, переплывая через реку, перевернулась лодка "Прогресс". В воде оказались трое взрослых и трое детей.

Специалисты отряда выехали на спасательную операцию незамедлительно.

К тому моменту люди перебрались на противоположный берег Вычегды самостоятельно. Прибывший спасотряд помог им транспортироваться обратно.

Пострадавших в инциденте нет. Лодка осталась на дне реки.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: река, МЧС, лето
  Рубрика: Происшествия
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